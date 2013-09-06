Отредактировать сайт JOOMLA

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Нужна помощь специалиста по JOOMLA 2.5 кто может свяжитесь

1.вот сам сайт карор нужно отредактировать http://bgr.cso52.ru/

2.должно получиться примерно так http://luk.cso52.ru/

нужно фрилансер камю есть время и может детально объяснить

жду ответа нужно делать срочно

Joomla
10 лет назад
sasun
30 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
seregakalmykov
Сергей 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$60
4 дня
Спасибо, хороший работодатель, приятное общение.
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