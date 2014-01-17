Программирование сайта брачного агентства

Приветствую!

Требуется спрограммировать сайт брачного агенства на каком–либо php фреймворке. Код должен быть читабельным с комментариями, что бы любой программер смог без труда дописать новую фитчу(если исполнитель по каким-либо причинам не сможет заняться проектом).

Нужно правильно спроектировать БД и т.д. что бы сайт работал без тормозов(1-2,5 сек. открытие страницы)

Программист должен быть ответственны и соблюдать сроки. Желательно что бы программер был из Украины, хотя не сильно важно.

Теперь немного о самом сайте.

- Сайт будет на 2 языках, английский и русский.

- На сайте должны присутствовать страницы типа «новости», «контакты», «вакансии», «лавстори»(история счастливых пар и тд) к этим страницам должна быть возможность добавлять медиаконтент как в тексты так и крепить превью и тд отдельными полями

- Разделение ролей на сайте — суперадмин, админ, аккаунт мужчины, аккаунт женщины, аккаунт переводчика. У всех ролей свои отличия по функционалу.

- Должен быть реализован личный кабинет со своим счетом привязанным к эквайрингу европейского банка(Швеция)

- Личные сообщения между участниками системы. Например только мужчины могут писать письма женщинам из аккаунта(за это с личного счета снимаются деньги. Количество снимаемых денег зависит от рейтинга анкеты девушки.) Женщина может ответить, но письмо отправиться не мужчине а переводчику который переведет и переотправит письмо мужчине.

- Суперадмин и админ могут следить и открывать любые переписки. Вообще они должны быть в курсе всех переписок

- На сайте должен быть реализован каталог девушек на которые могут заходить мужчины. Писатьь письма могут только зарегистрированные мужчины.

- Так же каталог мужчин но он виден только для зарегистрированных женщин. Женщина может отправить мужчине шаблонное письмо или открытку, типа «проявить симпатию»

- Должны быть реализованы показы дней рождения женщин(может быть и мужчин), при этом на анкете появляться будут «Подарки». Например «Оплатить английский», «цветы» и тд. Со счета будут списывться деньги а админу приходить заявки на подарки. Дальше админ оплачивает всё сам и отправлет девушке подарок от имени мужчины либо же записывает её на курсы и тд

Пока что это наброски функционала. Примерно через 10 дней я спроектирую прототипы фронта по ним уже можно начинать работу будет.

Жду от вас сроков и цен, хотя бюджет указан уже.