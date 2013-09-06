Сделать галерею на готовом сайте

Здравствуйте! 1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список. Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг), есть список слов (представим столбец таблицы со словами), надо что бы слова из списка ...
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На сайте, который работает на CMS OpenCart, на странице описания компании нужно сделать вывод фотографий (до 15 штук) с возможностью их перелистывания в одном окне.
На втором сайте вывести на отдельную страницу карту сайта.
От вас:
- портфолио (специализация – ОК).
- стоимость часа работы
Плановое время на доработки = 2часа
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