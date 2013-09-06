Сделать галерею на готовом сайте

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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На сайте, который работает на CMS OpenCart, на странице описания компании нужно сделать вывод фотографий (до 15 штук) с возможностью их перелистывания в одном окне.

На втором сайте вывести на отдельную страницу карту сайта.

От вас:

- портфолио (специализация – ОК).

- стоимость часа работы

Плановое время на доработки = 2часа

10 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
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