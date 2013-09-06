Веб-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок200 просмотров
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Всем привет!

В веб-студию нужен программист на условиях удаленной работы.

Условия:

- оплата по-проектно

- зп ~1000 usd/мес

- постоянная связь посредством e-mail, skype

- доработка проектов (сейчас преимущественно)

- разработка проектов с нуля.

Требования:

1. Обязательно:

- опыт от 2 лет (это очень важно)

- знание ООП

- опыт работы с фреймворками

- наличие средних завершенных проектов

- опыт работы с известными CMS (Opencart, Shop script, ModX, Drupal, Wordpress, Joomla и т.д.).

2. Предпочтительно:

- опыт работы с Zend Framewor

- знания верстки (JS, Jquery, Html, Css)

- наличие портфолио со сложными проектами.

Нужен прежде всего ответственный человек, умеющий решать разноплановые задачи широкого диапазона от самых простых до реально сложных.

10 лет назад
twite600
Андрей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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