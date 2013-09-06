Веб-программист

Требуется создать копию трех страниц. 1-я: страница профиля, все ссылки с которой ведут на 2-ю; 2-я: страница ввода логина и пароля, данные с которой отправляются на 3-ю страницу. 3-я: страница с таблицей, в которую заполняются все данные со ...