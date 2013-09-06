Удалить вирусы с сайта на WordPress

Веб-программированиеЗавершен9 заявок157 просмотров
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На сайте обнаружен вредоностный код. Нужно найти и устранить проблему.

WordPress
10 лет назад
olezhik9
Олег 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
ViktorVal
Виктор 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Виктор очень оперативно помог с проблемой! Спасибо!
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую.
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