Нужны скрипты

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки231 просмотр
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Здравствуйте!

1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список.

Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг),

есть список слов (представим столбец таблицы со словами),

надо что бы слова из списка слов, которые встречаются в книгах (и их количество),

были выведены в таблицу под каждой книгой, по мере их вхождений в конкретные книги.

2. Нужен скрипт, который чистит слова, загружаю слова (список 1), далее загружаю слова (список 2),

которых не должно быть в списке 1 (они отмечаются или удаляются), получаю список 1 очищенный от слов списка 2.

3. Нужен скрипт, сравнивающий две книги, первая редактировалась, вторая нет, пример http://vreke.ru/report2.html

Просьба цены по отдельности, спасибо.

10 лет назад
maks-sv
Макс 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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