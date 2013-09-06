Нужны скрипты

Здравствуйте!

1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список.

Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг),

есть список слов (представим столбец таблицы со словами),

надо что бы слова из списка слов, которые встречаются в книгах (и их количество),

были выведены в таблицу под каждой книгой, по мере их вхождений в конкретные книги.

2. Нужен скрипт, который чистит слова, загружаю слова (список 1), далее загружаю слова (список 2),

которых не должно быть в списке 1 (они отмечаются или удаляются), получаю список 1 очищенный от слов списка 2.

3. Нужен скрипт, сравнивающий две книги, первая редактировалась, вторая нет, пример http://vreke.ru/report2.html

Просьба цены по отдельности, спасибо.