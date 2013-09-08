Javascript / Canvas

В Windows 7 есть приложение - называется Sticky Notes (не знаю как на русском, но по-простому - Стикеры или Заметки).

Нужен скрипт, который реализует аналогичный функционал на Javascript.

Изначально сам реализовал с использованием Fabric.js, но уперся в некоторые его ограничения, связанные с объектной моделью и моделью эвентов. Допиливать его времени нет, поэтому хочется решение, которое будет работать.

Нужно:

- создание новых стикеров

- добавление/удаление

- перетаскивание

- во время перетаскивания подсвечивать области, над которыми стикер таскается (hover)

- двойной клик по рабочей области - новый стикер

Укажите, пожалуйста, с какой библиотекой (или несколько) будете реализовывать.

Важен срок.