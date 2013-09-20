Калькулятор для окон

Нужен калькулятор на базе http://goo.gl/Cpiuq1

Верстка оттуда же, только упросить до вида http://f3.s.qip.ru/10KPoq23w.png (в отличие от скрина тип профиля выбирать с помощью радиокнопки)

Расчетная цена зависит только от двух параметров - тип профиля и стоимости кв. метра для этого профиля (высота*ширину проема) - ширина створок не на что не влияет. Оба этих параметра должны задаваться в админке.

Калькулятор нужно интегрировать в Joomla