Доработка сайта на drupal

Добрый день. Есть проект на Drupal. Реализован на 90 %. Нужно доделать верстку в основном под кроссбраузерность. И допилить пару модулей под админку. ТЗ. составил заказчик (напишу что конкретно по каждому пункту)

Работаю без предоплаты - возможна поэтапная оплата. 250 - это стоимость доработки по ТЗ