Автоматическая отправка sms при оформлении заявки

Необходимо прикрутить шлюз (websms.ru) к форме заявки на сайте (php). При отправке заявки, пользователь должен получать входящее смс с текстом, который указывается в скрипте ( например: Мы рады, что вы оформили заявку, в ближайшее время мы с вам свяжемся и т.п.). Из формы надо забрать имя и номер телефона (сообщение должно приходить с обращением по имени пользователя, который сделал заявку). СМС должно приходить от нашего имени (аккаунт в websms с именем есть).