leonardo54

Леонид leonardo54

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
$15
10 баллов
11 лет назад
Отрисовка логотипа в векторе + доработка
Леонид - прекрасный заказчик. Был приятно удивлен его уважительным отношением к фрилансеру. В процессе работы принимал все корректировки и не редко сам помогал хорошими идеями для достижения нужного результата. Пока шла работа - постоянно находился в сети , что значительно сократило время работы. Поставил адекватную цену по проекту и моментально произвел оплату. Очень приятно было трудиться в данном проекте. Спасибо, Леонид! Всем рекомендую!
Сергей подошел к работе по отрисовке логотипа с огромной самоотдачей и креативом. Не просто сделал все по тз, но и предложил свои замечательные варианты! Которые превзошли ожидания и в итоге были выбраны. Культурный и ответственный человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
hardstyler
Олег 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Автоматическая отправка sms при оформлении заявки
PHP
Очень рад сотрудничеству. Четкое задание. Оплата в срок. Обращайтесь еще ;)
Данный исполнитель сделал все в кратчайшие сроки и очень качественно. Php код был написан очень быстро и четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Переделать небольшой скрипт google maps
Леонид подробно описал задачу, оперативно отвечал на возникающие вопросы и быстро оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству.
С работой справился на отлично. Все доработки были сделаны оперативно. Человек профессионал своего дела. Рекомендую!
Ответный отзыв
FreeUA
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Перевод с английского на русский (новости)
Отличный заказчик, открыт к общению, чётко формулирует задание, всегда своевременно производит оплату. Приятно иметь дело с ответственным человеком.
Очень доволен результатом. Человек порядочный, переводит с английского быстро и качественно. Обязательный. Всем советую сотрудничать с данным переводчиком.
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