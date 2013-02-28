leonardo54

Леонид - прекрасный заказчик. Был приятно удивлен его уважительным отношением к фрилансеру. В процессе работы принимал все корректировки и не редко сам помогал хорошими идеями для достижения нужного результата. Пока шла работа - постоянно находился в сети , что значительно сократило время работы. Поставил адекватную цену по проекту и моментально произвел оплату. Очень приятно было трудиться в данном проекте. Спасибо, Леонид! Всем рекомендую!