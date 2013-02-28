leonardo54

Здравствуйте. Стоит достаточно простая задача. Необходимо сделать дополнительную функцию к форме в виде проверки введенного промокода и замене цены в форме на нужную в зависимости от вида промокода. ...
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Отрисовка логотипа в векторе + доработка (исходник есть в векторе на 80%, кроме головы) Все комментарии во вложенном файле. Конечную работу необходимо предоставить в формате .aiЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $32
Необходимо прикрутить шлюз (websms.ru) к форме заявки на сайте (php). При отправке заявки, пользователь должен получать входящее смс с текстом, который указывается в скрипте ( например: Мы рады, что вы оформили заявку, в ближайшее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $17
Здравствуйте. Необходимо переписать небольшой скрипт карты с точками, с gogle maps api v2 на api v3. Бюджет 500 р.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Требуется относительно постоянный (3-7 переводов в неделю) перевод с английского на русский язык новостей с американского сайта (тема новостей: шоу-бизнес и музыка). Объем одной новости 900-1200 знаков без пробелов. Оплата 50р. за новость. Оплата ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад