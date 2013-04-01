FreeUA

Николай FreeUA

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Пишу новости и обзоры, перевожу с английского на украинский и русский

C 2013 года пишу новости и обзоры, приемущественно о технике Apple. Перевожу с анлийского на украинский и русский.

Отзывы заказчиков

iroot
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Английский рерайт и перевод на русский
WordPress
Работает хорошо, нареканий нет.
Отличный работодатель. Приятно работать с этим человеком.
Ответный отзыв
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Хороший специалист, ответственный работник и порядочный человек, самые лучшие впечатления.
Всегда ясно формулирует задание. Деловой, ответственный, пунктальный заказчик. Приятно общаться и работать с этим человеком!
Ответный отзыв
leonardo54
Леонид 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Перевод с английского на русский (новости)
Очень доволен результатом. Человек порядочный, переводит с английского быстро и качественно. Обязательный. Всем советую сотрудничать с данным переводчиком.
Отличный заказчик, открыт к общению, чётко формулирует задание, всегда своевременно производит оплату. Приятно иметь дело с ответственным человеком.
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $3
от 1 дня
#181
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#1025