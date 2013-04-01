Пишу новости и обзоры, перевожу с английского на украинский и русский
C 2013 года пишу новости и обзоры, приемущественно о технике Apple. Перевожу с анлийского на украинский и русский.
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
12 лет назад
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Работает хорошо, нареканий нет.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Приятно работать с этим человеком.
$100
10 баллов
12 лет назад
Хороший специалист, ответственный работник и порядочный человек, самые лучшие впечатления.
Ответный отзыв
Всегда ясно формулирует задание. Деловой, ответственный, пунктальный заказчик. Приятно общаться и работать с этим человеком!
$1
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен результатом. Человек порядочный, переводит с английского быстро и качественно. Обязательный. Всем советую сотрудничать с данным переводчиком.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, открыт к общению, чётко формулирует задание, всегда своевременно производит оплату. Приятно иметь дело с ответственным человеком.
Переводы
2 отзыва
от $3
от 1 дня
#181
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
#1025