Доработка CS-Cart

Здравствуйте. Требуется создать дополнение в виде плагина/расширения для firefox и других браузеров. Задача: плагин должен быть интегрирован с веб-сайтом для авторизации и для получения информации от него. При клике по заранее обозначенным элементам, информация должна отправляться на сайт. Дополнять/изменять ...
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Нужно изменить страницу оформления заказа в CS-Cart 3? чтоб бьило похожое на модуль Simple в Опенкарт. Форм добавлять не нужно а только удалять
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