Разработка биржи для сеошников

Добрый день, уважаемые.

Требуется разработка сервиса взаимодействия сеошников с заказчиками. Технология ещё не определена, хотел бы услышать предложения от исполнителей. Обычно мы делаем сервисы на php с использованием фреймворка Yii, но в данном случае возможно имеет смысл использовать что-то другое, я открыт для предложений. В сервисе хотелось бы использовать максимум решений без перезагрузок страниц (ajax какой-нибудь), но без фанатизма чтобы не падала производительность.

По ТЗ — есть часть состоящая из 22 страниц, всё четко структурировано, но ТЗ не закончено, его надо дорабатывать. У нас дорабатывать техзадание к сожалению не получится, поэтому мы ищем исполнителя который или возьмется его дописывать ЛИБО которому это ТЗ не нужно для работы, и ему хватит макетов. Есть куча макетов, человек который хорошо разбирается в том что напроектировано и может это объяснить. Если ТЗ в описательном виде нужно будет — напишем под конкретного выбранного исполнителя. Выставление предварительных предложений цены и стоимости предполагается делать исходя из того что видно по макетам. На вопросы конечно же отвечаю.

По способам оплаты — возможны разные варианты, предпочтительней всего WebMoney, также может быть и банковский перевод, и оплата с юрлица по инвойсу, и может ещё какие варианты. К предоплатам отношусь с пониманием, но не позитивно. Залить всю сумму или часть суммы в Сервис Безопасных Сделок — да. Залить половину суммы предоплаты ни за что — нет. Поэтапные оплаты могут быть достойным компромиссом, но я заинтересован в том чтобы быть застрахованным от внезапного падения интереса и ухода из проекта, поэтому бОльшая часть бюджета должна быть выплачено только по полному окончанию проекта. Но в любом случае, я открыт для интересных предложений.

Если вы не поленились и дочитали до этого момента, напишите в заявке свой скайп. В противном случае заявка рассматриваться не будет. Это связано с тем что многие не вчитываются в задание, а только размещают свои шаблонные заявки, не потрудившись понять что нужно.

Верстка полностью готова, нужен только бэк-енд.

Макеты интерфейса присоединены к проекту, извиняюсь за качество, но они специально подверглись ресайзу чтобы не отдавать энтузиастам всяким.

Немного о дальнейшем сотрудничестве. Не хочу подавать это как плюс потому что каждому всё, просто описываю как факт. Я заинтересован наполнять офис в Варшаве хорошими специалистами, и в частности мне нужны программисты и как минимум один Технолог-ниндзя. Поэтому в случае плодотворного сотрудничества я был бы заинтересован в том чтобы эти исполнители работали у меня на ставке в офисе. Документы оформляем, с переездом помогаем, ценим, уважаем, кальяном делимся.

Оставляйте свои ориентировочные цены и ориентировочные сроки, если ещё напишете развернутое не шаблонное предложение — вообще будет супер.