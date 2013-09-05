Дополнительные страницы к новости (DLE 10)

Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru Подробности в ТЗ Бюджет по договорённости
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Нужно сделать дополнительные страницы новости. Вот пример http://all-hit.tv/4598-mirovaya-voyna-z.html. Смотрите ссылки "Онлайн", "Трейлер", "Скачать" etc... Вот такое мне нужно сделать. На этих дополнительных страницах должны работать дополнительные поля, это важно.
Адрес страницы должен быть такой же, как на примере. Должна быть возможность прописать вручную, или для всей категорий подобных страниц: тайтл, ключи и описание.
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