Настроить авторизацию через редирект

Требуется программист для реализации функции авторизации на стороннем сайте через форму входа, расположенную на нашем. Доступа к файлам сайта, на который нужно перенаправить авторизацию у нас нет – это партнёрский сайт.

В идеале, нужно сделать так, чтобы человек вводил логин/пароль с нашего сайта и его перекидывало в его личный кабинет на партнёрском сайте уже в авторизированном виде.

Примерная реализация выглядит так: Отправляешь POST/GET запрос на целевой сайт AJAХ-ом, он тебя авторизирует, выдает кукисы. А при редиректе мы получаем авторизированный доступ, поскольку в браузере уже есть кукисы.

Или предлагаем свои варианты по реализации подобной функции.

В проекте указывайте свои контакты, приблизительную стоимость и сроки работы.