Для интернет магазина требуется интеграция с 1с.

На данный момент магазин реализован на связке Wordpress+WP-e-commerce, в первую очередь интересует реализация интеграции с 1с на этой связке.

Конкретного ТЗ на данном этапе нет, т.к. решается вопрос о целесообразности использования такой связки дальше.

Поэтому, если у кого-то есть предложения, оставляйте заявки.