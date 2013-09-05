Интеграция с 1с

$500
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок161 просмотр
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Для интернет магазина требуется интеграция с 1с.

На данный момент магазин реализован на связке Wordpress+WP-e-commerce, в первую очередь интересует реализация интеграции с 1с на этой связке.

Конкретного ТЗ на данном этапе нет, т.к. решается вопрос о целесообразности использования такой связки дальше.

Поэтому, если у кого-то есть предложения, оставляйте заявки.

10 лет назад
Dartx
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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