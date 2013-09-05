Требуется создать шаблон Битрикс. В качестве основы берется текущий сайт karetkin.ru (это наш сайт, дадим бэкап) На главную страницу, категорию и карточку товара (последняя страница остается практически неизменной) требуется натянуть верстку с сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет магазина требуется интеграция с 1с.
На данный момент магазин реализован на связке Wordpress+WP-e-commerce, в первую очередь интересует реализация интеграции с 1с на этой связке.
Конкретного ТЗ на данном этапе нет, т.к. решается вопрос о целесообразности использования такой связки дальше.
Поэтому, если у кого-то есть предложения, оставляйте заявки.
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