Сделать шаблон 1C-Битрикс

Добрый день. Нужно починить парсер. Если всё устроит - будет ещё масса работы. Порядок сотрудничества: 1. Парсер переносим себе на сервер 2. Чиним 3. Показываем 4. Оплачиваю 5. Даю новое ТЗ Моментальная постоплата. ЯД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать шаблон Битрикс.
В качестве основы берется текущий сайт karetkin.ru (это наш сайт, дадим бэкап)
На главную страницу, категорию и карточку товара (последняя
страница остается практически неизменной) требуется
натянуть верстку с сайта zara.com (т.е. просто сохранить верстку и использовать ее в
качестве готовой).
В итоге сайт должен выглядеть соответственно следующим макетам:
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