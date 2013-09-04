Парсинг результатов выдачи сайта

Добрый день, коллеги.

Следующая ситуация - есть три сайта, сайты с авторизацией. На каждом из них есть поле поиска по артикулу. В результате запроса имеем типовую страницу с типовыми данными.

Задача состоит в построении трех парсеров, которые работали бы с авторизацией и на выходе давали xml с данными по запросу.

Подробности обсуждаются с исполнителем. Общие вопросы уточняются прямо сейчас.