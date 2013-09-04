Доработка программы для Google App Engine (Python)

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Для мобильного стартапа в сфере образования требуется следующее техническое решение.

Необходимо, опираясь на существующие наработки, сделать фронтенд для имеющегося символьного интегратора (логику разрабатывать не нужно) на основе Google App Engine (Python), аналогично имеющемуся у Wolfram Alpha.

Более подробное описание задачи прикреплено.

В дальнейшем потребуется большая работа по реализации нового функицонала для фронтенда на google app engine, поэтому ожидаем долгосрочного сотрудничества.

Python
10 лет назад
DDdev
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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