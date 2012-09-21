DDdev

Дмитрий DDdev

 
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
DDdev: Intelligence for life

Наша небольшая компания делает мобильные приложения для образования.

Присоединяйтесь и вы!

  • Ищем Android разработчика

    $1000

    Молодому стартапу требуется Android разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Android - Git - Jira Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем. Оплата после закрытия таска QA, может быть день в день. Желателен опыт unit testing, документирования кода. Предпочтительно Webmoney, для жителей ...

    AndroidGit
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем Python разработчика

    $1000

    Молодому стартапу требуется Python разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Python - Django - Git - Знание математики на университетском уровне - Желательны хорошие навыки в алгоритмистике - Опыт Google App Engine и sympy большой плюс Оплата почасовая. Если не хватает экспы ...

    PythonDjangoGit
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка в Latex

    Требуется человек, умеющий верстку формул в LaTeX. Требуется набрать несколько разделов математических формул за курс школы + университета. Оплата сдельная. Возможно долгосрочное сотрудничество.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка программы для Google App Engine (Python)

    Для мобильного стартапа в сфере образования требуется следующее техническое решение. Необходимо, опираясь на существующие наработки, сделать фронтенд для имеющегося символьного интегратора (логику разрабатывать не нужно) на основе Google App Engine (Python), аналогично имеющемуся у Wolfram Alpha. Более ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищу учителя математики (+LaTeX)

    $1000

    Для долгосрочного сотрудничества и работы над образовательными приложениями требуется учитель математики (в прошлом или действующий). Необходимо: * Понимание математики как предмета (профильное педагогическое образование желательно); Большим плюсом будет знание английского на любом уровне и владение LaTeX а также ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка прототипа Axure для Android

    Необходимо создать прототип математического приложения в Axure. Сейчас есть прототип-концепт в Axure, нуждающийся в доработке или переработке, а также приложение Android-прототип, демонстрирующий клавиатуру и ввод формул. Необходим опыт работы в Axure, опыт дизайна UI/UX для ...

    Android
    Дизайн интерфейсов и игр2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простейшая верстка HTML контента для приложения

    $100

    Простейшая верстка HTML контента для мобильного приложения по математике. 1 Текст черным по белому, много страниц, на разных языках (русский, английский, немецкий, французский, итальянский), все языки по одному шаблону. Весь материал либо в html, либо ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
CoolHeart
Виктор 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Качественная верстка одностраничника.
Приятно было сотрудничать, получил внятное задание, а так же понятные ответы на вопросы, оплата производилась вовремя.
Оговоренную работу считаю сделанной на 90%. После сдачи тех самых 90% пропал и не выходил на связь.
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