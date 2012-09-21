Для долгосрочного сотрудничества и работы над образовательными приложениями требуется учитель математики (в прошлом или действующий). Необходимо: * Понимание математики как предмета (профильное педагогическое образование желательно); Большим плюсом будет знание английского на любом уровне и владение LaTeX а также ...