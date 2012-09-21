Молодому стартапу требуется Android разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Android - Git - Jira Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем. Оплата после закрытия таска QA, может быть день в день. Желателен опыт unit testing, документирования кода. Предпочтительно Webmoney, для жителей ...
Наша небольшая компания делает мобильные приложения для образования.
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- $1000Мобильные приложения8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Молодому стартапу требуется Python разработчик. Требование: - Умение не обманывать - Python - Django - Git - Знание математики на университетском уровне - Желательны хорошие навыки в алгоритмистике - Опыт Google App Engine и sympy большой плюс Оплата почасовая. Если не хватает экспы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек, умеющий верстку формул в LaTeX. Требуется набрать несколько разделов математических формул за курс школы + университета. Оплата сдельная. Возможно долгосрочное сотрудничество.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сверстать одностраничник для сайта. Fonts: Roboto XHTML W3C Valid + Stellar.JS на фоновые картинки. Срочно. Картинки на фон вышлю дополнительно после обработки дизайнером.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для мобильного стартапа в сфере образования требуется следующее техническое решение. Необходимо, опираясь на существующие наработки, сделать фронтенд для имеющегося символьного интегратора (логику разрабатывать не нужно) на основе Google App Engine (Python), аналогично имеющемуся у Wolfram Alpha. Более ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Для долгосрочного сотрудничества и работы над образовательными приложениями требуется учитель математики (в прошлом или действующий). Необходимо: * Понимание математики как предмета (профильное педагогическое образование желательно); Большим плюсом будет знание английского на любом уровне и владение LaTeX а также ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать прототип математического приложения в Axure. Сейчас есть прототип-концепт в Axure, нуждающийся в доработке или переработке, а также приложение Android-прототип, демонстрирующий клавиатуру и ввод формул. Необходим опыт работы в Axure, опыт дизайна UI/UX для ...Дизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Простейшая верстка HTML контента для мобильного приложения по математике. 1 Текст черным по белому, много страниц, на разных языках (русский, английский, немецкий, французский, итальянский), все языки по одному шаблону. Весь материал либо в html, либо ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад