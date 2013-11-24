Верстка в Latex

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Закрыт2 заявки166 просмотров

Требуется человек, умеющий верстку формул в LaTeX. Требуется набрать несколько разделов математических формул за курс школы + университета.

Оплата сдельная.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
DDdev
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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