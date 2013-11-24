UML программирование в среде rational rose.

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Закрыт2 заявки135 просмотров

прошу помощи в написание курсовой работы, UML программирование в среде rational rose, необходимо разработать систему книжного магазина. Задание скину в лс. Срок 2 недели. Цены в пределах разумного. Заранее благодарна всем отписавшимся

11 лет назад
Gvasilin
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$40
14 дней

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад