Дипломная работа

Необходимо написать дипломную работу на тему "Повышение конкурентоспособности на примере визового центра". Есть содержание и готовая 1 глава (в приложении). То есть надо написать 2 и 3 главы. Необходимый материал о визовом центре заказчик может предоставить, работает там. В первой главе нужно только сноски сделать и нумерацию таблиц и рисунков проверить. Общий объем работы 60 страниц. Шрифт 14. Срок сдачи работы 2-3 декабря.