Дипломная работа по рекламе

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СТАТУС: Принятый

КОД ЗАКАЗА: 4325

ТЕМА: Влияние рекламы на организации в социально культурном сервисе на примере развлекательного комплекса золотая миля

ПРЕДМЕТ: Реклама

ТИП РАБОТЫ: Дипломная работа

СРОК СДАЧИ: 2.12.2013 г.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ: 5000 руб.

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: 80 страниц

ОПИСАНИЕ: ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ www.antiplagiat.ru не менее 70 проц. уникальности.

Золотая миля - это развлекательный комплекс городского типа , информацию про Золотую милю можно придумать , так как нет жестких критериев или методички по нему .

Целью моего диплома является : выявление наиболее эффективных видов рекламы для предприятий соц культурного сервиса .

Далее могу написать пару задач , которые были утверждены с науч. Руководителем .

Задачи :

влияние соц. Культурного сервиса на развитие духовного развитие

личности ( можно сформулировать по другому )

анализ правовых источников рекламы .и тд.

В практической части должно быть описание работы в развлекательном комплексе , как арт директор, художественный директор , человек который делает декорацию, пишет развлекательные

программы , занимается персоналом, и соответственно разными видами рекламы , начиная с визиток и заканчивая интернет телевидением .