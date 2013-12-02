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Дипломная работа по рекламе
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СТАТУС: Принятый
КОД ЗАКАЗА: 4325
ТЕМА: Влияние рекламы на организации в социально культурном сервисе на примере развлекательного комплекса золотая миля
ПРЕДМЕТ: Реклама
ТИП РАБОТЫ: Дипломная работа
СРОК СДАЧИ: 2.12.2013 г.
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ: 5000 руб.
КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ: 80 страниц
ОПИСАНИЕ: ПРОВЕРКА НА ПЛАГИАТ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ www.antiplagiat.ru не менее 70 проц. уникальности.
Золотая миля - это развлекательный комплекс городского типа , информацию про Золотую милю можно придумать , так как нет жестких критериев или методички по нему .
Целью моего диплома является : выявление наиболее эффективных видов рекламы для предприятий соц культурного сервиса .
Далее могу написать пару задач , которые были утверждены с науч. Руководителем .
Задачи :
влияние соц. Культурного сервиса на развитие духовного развитие
личности ( можно сформулировать по другому )
анализ правовых источников рекламы .и тд.
В практической части должно быть описание работы в развлекательном комплексе , как арт директор, художественный директор , человек который делает декорацию, пишет развлекательные
программы , занимается персоналом, и соответственно разными видами рекламы , начиная с визиток и заканчивая интернет телевидением .
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