Преддипломная практика финансовый менеджмент

Нужна курсовая работа по национальной экономике, на тему "Особенности инфляционного процесса в России", делать по методическим рекомендациям и по предложенному плану, план утвержден науч.руководителем, 25-30 стр. Данная работа будет проверяться в системе "Антиплагиат, допустимо ...