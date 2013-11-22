Преддипломная практика финансовый менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок140 просмотров

Преддипломная практика

Специальность финансовый менеджмент

Тема «кредитование физических лиц: процедура и обеспечение возврата на примере ОАО сбербанк России»

Объем 30-35 листов

срок - 5-6 дней

пишите цену

11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров