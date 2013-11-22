Вторая глава диплома, финансовый менеджмент

Увы, я разочарован. Я не обратил внимания на прошлый отрицательный отзыв Элеоноре, а видимо зря. Работа была срочная. Оговорили три дня. Элеонора заверила, что да, все ок и за три дня все будет готово. Я был рад и счастлив. В день сдачи Элеонора сообщила мне, что либо сегодня, либо завтра. Потом на следующий день сказала, что вечером или поздно ночью. И опять ничего. Потом на следующий день сказала, что оказывается допустила ошибку в расчетах в самом начале и теперь все пересчитывает. При этом, видимо чтобы я видел что работа идет, прислала мне какие то отчетности по банку. Я подозреваю, что их можно скачать в интернете минут за пять. Теперь я попросил прислать главу в том виде, в котором она есть сейчас, чтобы вообще убедиться, что работа идет. Сайт показывает, что мое сообщение прочитано и... увы проигнорировано. В итоге вместо трех дней я прождал неделю и остался ни с чем. Сейчас за срочность мне придется отдавать в два раза больше денег другому исполнителю, чтобы хоть как то спасти проект. Крайне разочарован. Если Не справляетесь в срок - можно было хотя бы сказать об этом? А не тянуть неделю, чтобы потом пропасть.