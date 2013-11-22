курсовая работа по управлению персоналом, тема курсовой - подбор и отбор персонала, страниц 30-35. работа нужна не позднее 28 ноября.

Приблизительный план:

1. Понятие подбора и отбора персонала

2. Процессы (технологии, методы) отбора и подбора.

3. Источники найма

4. Оценка персонала

и т.д.

Хотелось бы конечно чтобы это все было более развернуто. Надеюсь на ваш опыт и профессионализм.