Курсовая работа по управлению персоналом

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Закрыт8 заявок155 просмотров

курсовая работа по управлению персоналом, тема курсовой - подбор и отбор персонала, страниц 30-35. работа нужна не позднее 28 ноября.

Приблизительный план:

1. Понятие подбора и отбора персонала

2. Процессы (технологии, методы) отбора и подбора.

3. Источники найма

4. Оценка персонала

и т.д.

Хотелось бы конечно чтобы это все было более развернуто. Надеюсь на ваш опыт и профессионализм.

11 лет назад
333ra
Люба 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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