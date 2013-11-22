Курсовая работа "Анализ производительности труда"

Здравствуйте!

Нужна курсовая работа на тему: Анализ производительности труда (на примере ООО…)

Требования к курсовой работе:

1. Уникальность — от 85%

2. Объем — от 45 до 62 страниц

3. Работа строго по требованиям плана и методичке.

4. Соблюдение сроков — максимум 8-9 дней с начала работы.

5. Курсовая работа должна включать теорию и практику (опросы, анкетирование, интервью)

План курсовой работы и требования прилагаются

Важно! Компания должна быть из г. Кемерово, то есть у нее как минимум должен быть филиал в этом городе и про него должна идти речь в курсовой работе. (Можно, конечно, подогнать информацию под Кемеровский филиал, главное, чтобы упоминалось об этом)

Интересуют цены — сроки указал.

Всем ответившим заранее спасибо!