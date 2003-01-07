Твердотельная электроника

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дисциплина:Твердотельная электроника

Биполярный транзистор p-n-p усилительный транзистор (прототип КТ969А)

Выполнение в соответствии с заданием

Задание прикреплено. Выполнение по заданию

Срок выполнения к 07 декабря

11 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров