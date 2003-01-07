Рефераты по товароведению

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объем 20 страниц+список литры

оформление по методичке

оплата по курсу 1 уе=30 рублей

анти 60%

ВАЖНО брать книги, пусть и из интернета, но не готовые работы!

срок 7 дней

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров