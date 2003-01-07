Реферат товаровед-е

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Т0вар0ведение и экспертиза пушн0г0 сырья

не менее 6 страниц текста

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оформление ГОСТ 7.1–2003

оформлять в виде реферата

12 кегль интервал 1,5

5 дней

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров