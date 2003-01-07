диплом для колледжа объем 30 стр. антиплагиат 60-65% срок 7 дней
Реферат товаровед-е
Т0вар0ведение и экспертиза пушн0г0 сырья
не менее 6 страниц текста
ссылки на все источники
оформление ГОСТ 7.1–2003
оформлять в виде реферата
12 кегль интервал 1,5
5 дней
Заявки фрилансеров
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