Курсовая о переводах

$25
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Завершен2 заявки118 просмотров

курсовая на тему: "Понятие перевод. Виды переводческой деятельности"

Теория.

Во введении предмет, цель, задачи, актуальность, методол. база.Все как обычно для курсовой.

на каждой странице делать ссылки на использованный материал.

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Срок сдачи 23 октября до 12.00 мск

11 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Спасибо за отличную работу!
Большая благодарность сервису Веблансер за то, что он позволил сотрудничать с таким грамотным заказчиком, как Елена

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад