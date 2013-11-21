Защита информации

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Тема работы: Внедрение систем предотвращения утечек информации в маркетинговом бизнесе.

Предмет: Зашита информации

Вид работы: Дипломная работа

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров