Диплом, финансовый менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок137 просмотров

Тема: Анализ в системе управления нематериальными активами предприятия (на примере ****)

Срок 14 дней

Объем работы 65-80 стр, из низ теория - не более 30%.

Практическая часть на материалах автора.

Уникальность работы - не менее 80% (антиплагиат).

11 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров