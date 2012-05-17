Диплом по французской лингвистике

дипломная работа .Тема работы: окказиональные топонимы в трилогии Анри Левенбрука "Знак Мойры"

Количество страниц : 85

Практическая часть: нужна

Срок выполнения: 3 месяца

По главе в месяц

Комментарии: дипломная работа должна расширить курсовую. Курсовую перешлю непосредственно выбранному автору.

Практическую часть за счет рассмотрения 1 и 3 книги трилогии " знак мойры" .

Курсовая имеется.

содержание курсовой:

Содержание …………………………………………………………………… 2

Введение ………………………………………………………………………. 3-4

I Подходы к изучению топонимов

1.1 Когнитивный подход к изучению топонимов …………………………. 5-10

1.2 Функции топонимов …………………………………………………… 11-14

II Структурный и семантический анализ окказиональных топонимов

2.1 Основные аспекты теории окказиональности ……………………...… 15-19

2.2 Структурно-семантический анализ окказиональных топонимов ...…. 20-24

III Структурно-семантический анализ окказиональных топонимов во второй части («Волчьи войны») трилогии Анри Лёвенбрука «Знак Мойры»

3.1 Анри Лёвенбрук и трилогия Анри Лёвенбрука «Знак Мойры» .…… 25-26

3.2 Структурно-семантический анализ окказиональных топонимов во второй части («Волчьи войны») трилогии Анри Лёвенбрука «Знак Мойры» …. 27-31

Заключение ……………………………………………………..………… .. 32-33

Список литературы ………………………………………………………… 34-37

анализ франц. топонимов начинается уже с 1 главы курсовой и есть во всех трех главах. Диплом предполагает мощное исследование по данному произведению - на французской лексики, хоть и пишется на русском