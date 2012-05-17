ТЕМА: проект сервисного центра по обслуживанию автовладельцев фрунзенского района г. спб. Разработка услуги по внешнему тюнингу автомобилей - светодиодный тюнинг. Часть работы уже сделана, нужно доделать. Срок минимальный.
Диплом по французской лингвистике
дипломная работа .Тема работы: окказиональные топонимы в трилогии Анри Левенбрука "Знак Мойры"
Количество страниц : 85
Практическая часть: нужна
Срок выполнения: 3 месяца
По главе в месяц
Комментарии: дипломная работа должна расширить курсовую. Курсовую перешлю непосредственно выбранному автору.
Практическую часть за счет рассмотрения 1 и 3 книги трилогии " знак мойры" .
Курсовая имеется.
содержание курсовой:
Содержание …………………………………………………………………… 2
Введение ………………………………………………………………………. 3-4
I Подходы к изучению топонимов
1.1 Когнитивный подход к изучению топонимов …………………………. 5-10
1.2 Функции топонимов …………………………………………………… 11-14
II Структурный и семантический анализ окказиональных топонимов
2.1 Основные аспекты теории окказиональности ……………………...… 15-19
2.2 Структурно-семантический анализ окказиональных топонимов ...…. 20-24
III Структурно-семантический анализ окказиональных топонимов во второй части («Волчьи войны») трилогии Анри Лёвенбрука «Знак Мойры»
3.1 Анри Лёвенбрук и трилогия Анри Лёвенбрука «Знак Мойры» .…… 25-26
3.2 Структурно-семантический анализ окказиональных топонимов во второй части («Волчьи войны») трилогии Анри Лёвенбрука «Знак Мойры» …. 27-31
Заключение ……………………………………………………..………… .. 32-33
Список литературы ………………………………………………………… 34-37
анализ франц. топонимов начинается уже с 1 главы курсовой и есть во всех трех главах. Диплом предполагает мощное исследование по данному произведению - на французской лексики, хоть и пишется на русском
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