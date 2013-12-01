Курсовая по автосервису

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Завершен2 заявки146 просмотров

ТЕМА: проект сервисного центра по обслуживанию автовладельцев фрунзенского района г. спб. Разработка услуги по внешнему тюнингу автомобилей - светодиодный тюнинг. Часть работы уже сделана, нужно доделать.

Срок минимальный.

11 лет назад
estrella1983
Наталья 
41 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$60
5 дней
Спасибо за работу!
Приятно было поработать. отличный заказчик, все в строк, четкое ТЗ, моментальная оплата,всегда на связи. Рекомендую!!!!

Заявки фрилансеров

woland_2013
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад