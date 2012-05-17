Вымогательство как квалифицирующий признак. 15 листов неделя натиплагиат 85%
Курсовая: Экономика предприятия
Здравствуйте.
Нужно написать курсовую.
Тема: АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НТП “АЛЬТЕРНАТИВА”
Объем: 50 стр.
Срок 5-6 дней.
Цена 1500р.
Уникальность от 75% по системе антиплагиат.
От клиента:
Теория 30 страниц, можно чуть больше, можно чуть меньше. Остальное это практическое задание где таблицы с расчетами. После каждой таблицы должен быть вывод. У меня есть подробное задание что должно быть, где написано А - это номер варианта, мой номер 12. т.е где написано например 133 А это значит 133 12
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