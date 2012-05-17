Курсовая: Экономика предприятия

Здравствуйте.

Нужно написать курсовую.

Тема: АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НТП “АЛЬТЕРНАТИВА”

Объем: 50 стр.

Срок 5-6 дней.

Цена 1500р.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

От клиента:

Теория 30 страниц, можно чуть больше, можно чуть меньше. Остальное это практическое задание где таблицы с расчетами. После каждой таблицы должен быть вывод. У меня есть подробное задание что должно быть, где написано А - это номер варианта, мой номер 12. т.е где написано например 133 А это значит 133 12