Маркетинг и ценообразование

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Завершен5 заявок270 просмотров

Нужна помощь по курсовой тема: Маркетинг и ценообразование. Нужные файлы вышлю пишите в лс.

11 лет назад
nikitos2044
Никита 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
5 дней
все отлично!
Спасибо Никите за очень интересный проект и быструю оплату. Никита всегда на связи и очень приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад