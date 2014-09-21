nikitos2044

Никита nikitos2044

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеопроизводство и видеомонтаж

*При подачи заявки сразу же приступаю к работе!!!

*От заказчика жду задания, и ответы на вопросы по заданию если таковые имеются.

Для связи:

whatsapp/telegram/viber: +79811899029

mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Обработать изображение по ТЗ
Супер
Все в срок все класс
Ответный отзыв
ptaxaufa
Тагир 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
9 баллов
10 лет назад
Рекламный баннер gif
Работу выполнил быстро
все отлично!
Ответный отзыв
iskandermin
Искандер 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужны баннеры 200*200 пикселей
Отличный исполнитель все сделал хорошо и раньше сроков
Отличный заказчик, знает что ему нужно и все четко объясняет, рекомендую.
Ответный отзыв
skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)
$1
10 баллов
11 лет назад
Сделать дизайн сайта, шапка уже готова
Спасибо, за сотрудничество
Все ок, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Kastas
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Дорисовать шапку на сайт
Хорошая работа, четкое исправление замечаний. Рекомендую.
Отличный заказчик, все четко!
Ответный отзыв
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Баннеры
13 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#89
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 часа
#1599