Видеопроизводство и видеомонтаж
*При подачи заявки сразу же приступаю к работе!!!
*От заказчика жду задания, и ответы на вопросы по заданию если таковые имеются.
Для связи:
whatsapp/telegram/viber: +79811899029
mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Все в срок все класс
$7
9 баллов
10 лет назад
Работу выполнил быстро
Ответный отзыв
все отлично!
$1
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель все сделал хорошо и раньше сроков
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что ему нужно и все четко объясняет, рекомендую.
$1
10 баллов
11 лет назад
Спасибо, за сотрудничество
Ответный отзыв
Все ок, рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа, четкое исправление замечаний. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко!
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13 отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#89
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 часа
#1599