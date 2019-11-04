Приватный заказ для Александра _________ Нужно перенести перевод документа на английском языке в свёрстанную статью на русском: как поставить цель [url=https://goal-life.com/page/goals/10-celey-v-zhini-na-god]https://goal-life.com/page/goals/10-celey-v-zhini-na-god[/url]. На выходе должна получиться свёрстанная статья на английском. Некоторые элементы нужно перевести через https://translate.yandex.com/translator/Russian-English для них перевод не ...
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- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Приватный заказ для Александра _________ Нужно перенести перевод документа на испанском языке в свёрстанную статью на русском: как поставить цель [url=https://goal-life.com/ru/kak-postavit-cel]https://goal-life.com/ru/kak-postavit-cel[/url]. На выходе должна получиться свёрстанная статья на испанском. Некоторые элементы нужно перевести через https://translate.yandex.com/translator/Russian-Spanish для них перевод не был ...Завершен4 года назад
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Это приватный заказ для Станислава. ____ Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу.У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям.Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи.Доступ в аккаунт на ...Завершен4 года назад
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Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу. У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям. Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи. Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением. Требование ...Завершен4 года назад
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Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу. У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям. Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи. Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением. Требование ...Завершен4 года назад
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Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу. У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям. Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи. Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением. [b]Требование ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Здравствуйте, Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Для блога [url=https://goal-life.com/de/]goal-life.com[/url] Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% уникальность по text.ru ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
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Здравствуйте, Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Для блога [url=https://goal-life.com/de/]goal-life.com[/url] Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% уникальность по text.ru ...Завершен4 года назад
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Картинки для других сайтовМы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта goal-life.com.В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем.После публикации ...Завершен4 года назад
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Здравствуйте, Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Для блога [url=https://goal-life.com/en/page/blog]goal-life.com[/url] Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% уникальность по text.ru ...Завершен4 года назад
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Здравствуйте,Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Планируемый работы: 3-5 подобных статей в месяц Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% ...Завершен4 года назад
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Картинки для других сайтов. Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/pt/]goal-life.com[/url]. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После ...Завершен4 года назад
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Картинки для других сайтов. Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/es/]goal-life.com[/url]. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После публикации ...Завершен4 года назад
- $22
Перерисовать 20 картинок в растре Картинки для других сайтов. Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/en/]goal-life.com[/url]. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в ...Завершен4 года назад
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Картинки для других сайтов Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/]goal-life.com[/url]. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После публикации ...Завершен4 года назад
- $60
Добрый день, Собрал 4 новых документа на 38 картинок. Это статьи для нашего проекта, для них желательна хорошая прорисовка. Вы рисовали подобные: [url=https://goal-life.com/page/person/cennosti-zhizni]https://goal-life.com/page/person/cennosti-zhizni[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1T7QYgwDT4_YrIOlh48gjPR52fU05_rDuKfAdK3aOf9c/edit]https://docs.google.com/document/d/1T7QYgwDT4_YrIOlh48gjPR52fU05_rDuKfAdK3aOf9c/edit[/url] (первый в очереди, желательно в течение 4-5 дней) Остальные в течение 14 дней. [url=https://docs.google.com/document/d/1LL8XMONeAYTAJDegJHfR0yh3XjOxCY5FuNPJaNoOIaI/edit]https://docs.google.com/document/d/1LL8XMONeAYTAJDegJHfR0yh3XjOxCY5FuNPJaNoOIaI/edit [/url][url=https://docs.google.com/document/d/1V847mbKoOZ1CF9MTQ6o2cKDb3Lp4G5xssW7bdt3l4D4/edit]https://docs.google.com/document/d/1V847mbKoOZ1CF9MTQ6o2cKDb3Lp4G5xssW7bdt3l4D4/edit [/url][url=https://docs.google.com/document/d/1x6xQH2oFR-u5Uc9rjlEYapy9wlnxsxIFxjOv6qC9E1s/edit]https://docs.google.com/document/d/1x6xQH2oFR-u5Uc9rjlEYapy9wlnxsxIFxjOv6qC9E1s/edit[/url] СпасибоЗавершен4 года назад
- $52
Здравствуйте, Эти картинки для статьи на нашем сайте – их желательно, прорисовывать более качественно и стараться выдерживать чувство одной руки. [url=https://docs.google.com/document/d/1d2M69P7X-TxM4mwyrfXuMGEJs19eBoG0Dar0OEFCynY/edit]https://docs.google.com/_1[/url] Это для других сайтов как и были предыдущие задания (к ним я почти не вношу поправки): [url=https://docs.google.com/document/d/1__oRlW2ODNIYa_LXXgzouqyaerB6K9bVJk0u_q_cCIY/edit]https://docs.google.com/_2[/url] Пример, как ...Завершен4 года назад
- $39
Картинки для других сайтов. Мы публикуем гостевые посты с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/]https://goal-life.com/[/url] В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После ...Завершен4 года назад
- $10
Картинки для других сайтовМы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/]https://goal-life.com/[/url]. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем.После ...Завершен4 года назад
- $8
Добрый день, Нужно перерисовать картинки в векторе для страницы оплаты на сайте. Картинки платежных систем для страницы оплаты:[url=https://goal-life.com/lifemap_areas/init]https://goal-life.com/lifemap_areas/init[/url] --> [url=https://goal-life.com/balance/add/code/health]https://goal-life.com/balance/add/code/health.[/url] Полное ТЗ[url=https://docs.google.com/document/d/1335D4LTvp9h5M9sYSormMtYJh5OP-Bdb7RgIXAS9Ls8/edit]https://docs.google.com/document/d/1335D4LTvp9h5M9sYSormMtYJh5OP-Bdb7RgIXAS9Ls8/edit[/url] СпасибоИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад