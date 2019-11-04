Здравствуйте, Эти картинки для статьи на нашем сайте – их желательно, прорисовывать более качественно и стараться выдерживать чувство одной руки. [url=https://docs.google.com/document/d/1d2M69P7X-TxM4mwyrfXuMGEJs19eBoG0Dar0OEFCynY/edit]https://docs.google.com/_1[/url] Это для других сайтов как и были предыдущие задания (к ним я почти не вношу поправки): [url=https://docs.google.com/document/d/1__oRlW2ODNIYa_LXXgzouqyaerB6K9bVJk0u_q_cCIY/edit]https://docs.google.com/_2[/url] Пример, как ...