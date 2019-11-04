Zest

Виталий Zest

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

CEO в Goal-life.com - постановка и достижение цели жизни.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенос перевода в вёрстку

    $5

    Приватный заказ для Александра _________ Нужно перенести перевод документа на английском языке в свёрстанную статью на русском: как поставить цель [url=https://goal-life.com/page/goals/10-celey-v-zhini-na-god]https://goal-life.com/page/goals/10-celey-v-zhini-na-god[/url]﻿. На выходе должна получиться свёрстанная статья на английском.  Некоторые элементы нужно перевести через https://translate.yandex.com/translator/Russian-English для них перевод не ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перенос перевода в вёрстку

    $5

    Приватный заказ для Александра _________ Нужно перенести перевод документа на испанском языке в свёрстанную статью на русском: как поставить цель [url=https://goal-life.com/ru/kak-postavit-cel]https://goal-life.com/ru/kak-postavit-cel[/url]﻿. На выходе должна получиться свёрстанная статья на испанском.  Некоторые элементы нужно перевести через https://translate.yandex.com/translator/Russian-Spanish для них перевод не был ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка готовых статей

    $14

    Это приватный заказ для Станислава. ____ Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу.У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям.Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи.Доступ в аккаунт на ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка готовых статей

    $15

    Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу. У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям. Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи. Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением. Требование ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка готовых статей в редакторе

    $6

    Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу. У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям. Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи. Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением. Требование ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка готовых статей (можно в редакторе)

    $4

    Мы размещаем наши статьи на других сайтах, делаем это через биржу. У нас есть готовые тексты и картинки ко всем статьям. Нужно готовые статьи из DOC-документов переносить в систему биржи. Доступ в аккаунт на бирже предоставлю личным сообщением. [b]Требование ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт и редактура текста после автоперевода – Самоменеджмент

    $10

    Здравствуйте, Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Для блога [url=https://goal-life.com﻿/de/]goal-life.com﻿[/url]﻿ Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% уникальность по text.ru ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт и редактура текста – Кайдзен

    $12

    Здравствуйте, Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Для блога [url=https://goal-life.com﻿/de/]goal-life.com﻿[/url]﻿ Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% уникальность по text.ru ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать 18 картинок в растре

    $15

    Картинки для других сайтовМы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта goal-life.com.В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем.После публикации ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт и редактура текста после автоматического перевода – 2

    $8

    Здравствуйте, Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Для блога [url=https://goal-life.com/en/page/blog]goal-life.com[/url]﻿ Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% уникальность по text.ru ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт и редактура текста после автоматического перевода

    $11

    Здравствуйте,Нужен рерайт и коррекция статей автоматически переведённых с английского. Планируемый работы: 3-5 подобных статей в месяц Требования: – Выделение заголовков 1-3 уровней. – Форматирование текста: списки, отступы, выделение главных мыслей если нужно. – Короткие абзацы. Разбивка абзацев на 2-3 предложения. – 100% ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подобрать и отрисовать 8 картинок в растре

    $11

    Картинки для других сайтов. Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/pt/]goal-life.com[/url]﻿﻿﻿. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подобрать и отрисовать 17 картинок в растре

    $22

    Картинки для других сайтов. Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/es/]goal-life.com[/url]﻿﻿. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После публикации ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подобрать и отрисовать 20 картинок в растре

    $22

    Перерисовать 20 картинок в растре Картинки для других сайтов. Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/en/]goal-life.com[/url]﻿. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перерисовать 8 картинок в растре

    $6

    Картинки для других сайтов Мы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/]goal-life.com[/url]. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После публикации ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовка 38 картинок в векторе

    $60

    Добрый день, Собрал 4 новых документа на 38 картинок. Это статьи для нашего проекта, для них желательна хорошая  прорисовка. Вы рисовали подобные: [url=https://goal-life.com/page/person/cennosti-zhizni]https://goal-life.com/page/person/cennosti-zhizni[/url]﻿  [url=https://docs.google.com/document/d/1T7QYgwDT4_YrIOlh48gjPR52fU05_rDuKfAdK3aOf9c/edit]https://docs.google.com/document/d/1T7QYgwDT4_YrIOlh48gjPR52fU05_rDuKfAdK3aOf9c/edit[/url]﻿ (первый в очереди, желательно в течение 4-5 дней) Остальные в течение 14 дней. [url=https://docs.google.com/document/d/1LL8XMONeAYTAJDegJHfR0yh3XjOxCY5FuNPJaNoOIaI/edit]https://docs.google.com/document/d/1LL8XMONeAYTAJDegJHfR0yh3XjOxCY5FuNPJaNoOIaI/edit [/url]﻿[url=https://docs.google.com/document/d/1V847mbKoOZ1CF9MTQ6o2cKDb3Lp4G5xssW7bdt3l4D4/edit]https://docs.google.com/document/d/1V847mbKoOZ1CF9MTQ6o2cKDb3Lp4G5xssW7bdt3l4D4/edit [/url]﻿[url=https://docs.google.com/document/d/1x6xQH2oFR-u5Uc9rjlEYapy9wlnxsxIFxjOv6qC9E1s/edit]https://docs.google.com/document/d/1x6xQH2oFR-u5Uc9rjlEYapy9wlnxsxIFxjOv6qC9E1s/edit[/url]﻿ Спасибо

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовка 40 картинок в векторе

    $52

    Здравствуйте, Эти картинки для статьи на нашем сайте – их желательно, прорисовывать более качественно и стараться выдерживать чувство одной руки.  [url=https://docs.google.com/document/d/1d2M69P7X-TxM4mwyrfXuMGEJs19eBoG0Dar0OEFCynY/edit]https://docs.google.com/_1[/url] Это для других сайтов как и были предыдущие задания (к ним я почти не вношу поправки): [url=https://docs.google.com/document/d/1__oRlW2ODNIYa_LXXgzouqyaerB6K9bVJk0u_q_cCIY/edit]https://docs.google.com/_2[/url] Пример, как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовка 30+ картинок в векторе

    $39

    Картинки для других сайтов. Мы публикуем гостевые посты с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/﻿]https://goal-life.com/﻿[/url] В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем. После ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовка 9 картинок в векторе с упрощением

    $10

    Картинки для других сайтовМы публикуем статьи с картинками на других сайтах для нашего проекта [url=https://goal-life.com/]https://goal-life.com/[/url]﻿. В тексте статьи мы вставляем ссылку на наш сайт, и получаем от этого усиление нашего сайта в глазах поисковых систем.После ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перерисовать иконки оплаты на сайте

    $8

    Добрый день, Нужно перерисовать картинки в векторе для страницы оплаты на сайте. Картинки платежных систем для страницы оплаты:[url=https://goal-life.com/lifemap_areas/init]https://goal-life.com/lifemap_areas/init[/url]﻿ --&gt; [url=https://goal-life.com/balance/add/code/health]https://goal-life.com/balance/add/code/health.[/url]﻿ Полное ТЗ[url=https://docs.google.com/document/d/1335D4LTvp9h5M9sYSormMtYJh5OP-Bdb7RgIXAS9Ls8/edit]https://docs.google.com/document/d/1335D4LTvp9h5M9sYSormMtYJh5OP-Bdb7RgIXAS9Ls8/edit[/url] Спасибо

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
nikitos2044
Никита 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Обработать изображение по ТЗ
Все в срок все класс
Супер
Ответный отзыв
Torres32
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перенос перевода в вёрстку
Очень доволен работой с Виталием. Все задачи понятно поставленны и вовремя выплачены. Рад знакомству и надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Отличная работа. Александр сделал работа в выходной день. Что очень удобно, начать неделю с готовой работой. Александр сам понял как делать те моменты, которые я пропустил описать в ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Torres32
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Перенос перевода в вёрстку
Отличный заказчик. ТЗ по заказу составлено понятно. Все выплаты своевременны и в полном объеме. Рад сотрудничеству!
Отличная работа. Александр всегда на связи. Разобрался в ТЗ и без единой ошибки прислал готовую работу раньше срока. Как раз человек, которого я искал – не нужно перепроверять работу после выполнения. Супер. Спасибо
Ответный отзыв
Stanislav_K
Станислав 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Вёрстка готовых статей
Рекомендую, всё чётко, быстро и надёжно
Качественная работа в 2 раза раньше срока.
Ответный отзыв
Stanislav_K
Станислав 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Вёрстка готовых статей в редакторе
Заказ был оплачен передоплатой в 100%. Предоставили очень комфортные условия для работы. Так что я очень доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличная работа. Очень оперативно и без дополнительных правок. Удобная форма оплаты. Станислав постоянно на связи, даже в выходные ночью.
Ответный отзыв