курсовая на тему: "Понятие перевод. Виды переводческой деятельности" Теория. Во введении предмет, цель, задачи, актуальность, методол. база.Все как обычно для курсовой. на каждой странице делать ссылки на использованный материал. Антиплагиат от ...
ЭММ - курсовая работа
Кафедра: ЭММ
тема: Анализ и прогнозирование конъюктуры рынка электроники в Японии.
работа содержит: теория и практика. План. 1 глава: теория. 2 глава: расчеты. 3 глава: прогноз и вывод наличие расчетов по теме. Нужны исчерпывающие статистические данные (необходимые для расчетов) по этой отрасли и данному рунку за последние 10-20 лет.
30 стр.
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