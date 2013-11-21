ЭММ - курсовая работа

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Кафедра: ЭММ

тема: Анализ и прогнозирование конъюктуры рынка электроники в Японии.

работа содержит: теория и практика. План. 1 глава: теория. 2 глава: расчеты. 3 глава: прогноз и вывод наличие расчетов по теме. Нужны исчерпывающие статистические данные (необходимые для расчетов) по этой отрасли и данному рунку за последние 10-20 лет.

30 стр.

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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