ЭММ - курсовая работа

Кафедра: ЭММ

тема: Анализ и прогнозирование конъюктуры рынка электроники в Японии.

работа содержит: теория и практика. План. 1 глава: теория. 2 глава: расчеты. 3 глава: прогноз и вывод наличие расчетов по теме. Нужны исчерпывающие статистические данные (необходимые для расчетов) по этой отрасли и данному рунку за последние 10-20 лет.

30 стр.