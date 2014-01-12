тема: отчет по преддипломной производственной практике профиль курса "налоги и налогообложение" требования по теме: практика проходит в налоговой инспекции №8 по г. Москве в отделе камеральных проверок юридических лиц, отчет должен быть связан ...
Курсовая техническая
диплом для колледжа
объем 30 стр.
антиплагиат 60-65%
срок 7 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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