Курсовая техническая

$50
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Завершен2 заявки165 просмотров

диплом для колледжа

объем 30 стр.

антиплагиат 60-65%

срок 7 дней

11 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
4 дня
Все выполнено качественно и в срок, продолжаем наше сотрудничество
Спасибо за совместную работу. Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата Надеюсь на сотрудничество

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад