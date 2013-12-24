Курсовая - налоги и н/о

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Завершен1 заявка147 просмотров

тема: отчет по преддипломной производственной практике профиль курса "налоги и налогообложение"

требования по теме: практика проходит в налоговой инспекции №8 по г. Москве в отделе камеральных проверок юридических лиц, отчет должен быть связан с налогом на прибыль

20 страниц. согласно методичке

11 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ocho
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Большое спасибо Елене. Справилась с заданием. Быстро вносила исправления. В итоге работа защищена на отлично. Работаем дальше.
Приятно было сотрудничать

Заявки фрилансеров

ocho
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад