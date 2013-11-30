Курсовая работа

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Требуется выполнить курсовой проект по специальности ПГС

Вид работы: курсовая

Дисциплина: пгс

Тема: Многоэтажное жилое здание

План: есть

Объем: от 35 стр

Срок полной сдачи работы:30.11.13

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11 лет назад
gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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