тема любая на выбор из списка, но с эмпирической частью темы во вложения+требования по содержанию и оформлению Объем 22 страницы без учета списка литературы антиплагиат 70%, введение и ...
Курсовая работа
Требуется выполнить курсовой проект по специальности ПГС
Вид работы: курсовая
Дисциплина: пгс
Тема: Многоэтажное жилое здание
План: есть
Объем: от 35 стр
Срок полной сдачи работы:30.11.13
В наличии пример подобной работы
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