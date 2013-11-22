12 курсовых работ

по афхд,5 работ,2 темы,на примере уралмашзавод и вагонзавод также можно сделать другие предприятия.

по планированию 7 работ,там 6 тема,1 работа,остальные темы по 2 работы.

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