12 курсовых работ

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Завершен3 заявки172 просмотра

по афхд,5 работ,2 темы,на примере уралмашзавод и вагонзавод также можно сделать другие предприятия.

по планированию 7 работ,там 6 тема,1 работа,остальные темы по 2 работы.

АП 65-70 минимум, срок горит, к ВС желательно получить работу, схема оплаты-Вы высылаете часть работы,проверяем,платим за всю курсовую,вы высылаете всю курсовую.БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Mimo_de_Janeiro
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$175
1 день
Работой довольны,всё в срок!
Спасибо Вячеславу за интересный проект. Никаких накладок во время сотрудничества не возникло. Рад буду дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Mimo_de_Janeiro
Григорий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад