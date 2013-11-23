Диплом: Политология.

$165
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Закрыт2 заявки141 просмотр

Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Карабахский конфликт: состояние и пути его разрешения

Объем 70 стр.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Срок 8-10 дней.

Цена 5000р.

От клиента: проверка на антиплагиат, обьем не менее 70 странниц, список литературы не менее 80 источников,грамотное оформление, содержание, новизна в теме.

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11 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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