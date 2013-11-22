Теория автоматического управления. Курсовая работа

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу в соответствие с заданием, представленным во вложении. Вариант №1. Срок выполнения 10 дней. Бюджет 4000р.

11 лет назад
fsherstobitov
Фёдор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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