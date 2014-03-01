Магистерская диссертация по инф. технолог. (5815)

Тема:задачи координации решений локальных интеллектуальных систем управления на основе новой информационной технологии координации решений

Объем - 120 стр.

Срок - 1.03.14

Содержание работы должны составлять результаты теоретических исследований и разработка новых методов и алгоритмов координации к Задачи координации , решение задач прикладного характера.

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части:

• титульный лист;

• оглавление;

• введение;

• основная часть, разбитая на главы (Главы должны дробиться на разделы и подразделы);

Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуальность работы, объект и предмет исследования, цель, задачи, научная и практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался автор при написании диссертации

• практическое применение

• заключение;

• перечень условных обозначений, символов и терминов;

• список использованных источников;

• приложения.

Проверка на плагиат. Сдача по частям.