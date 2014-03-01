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Магистерская диссертация по инф. технолог. (5815)
Тема:задачи координации решений локальных интеллектуальных систем управления на основе новой информационной технологии координации решений
Объем - 120 стр.
Срок - 1.03.14
Содержание работы должны составлять результаты теоретических исследований и разработка новых методов и алгоритмов координации к Задачи координации , решение задач прикладного характера.
Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части:
• титульный лист;
• оглавление;
• введение;
• основная часть, разбитая на главы (Главы должны дробиться на разделы и подразделы);
Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуальность работы, объект и предмет исследования, цель, задачи, научная и практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался автор при написании диссертации
• практическое применение
• заключение;
• перечень условных обозначений, символов и терминов;
• список использованных источников;
• приложения.
Проверка на плагиат. Сдача по частям.
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