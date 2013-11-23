Доработка дипломной работы

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужно внести корректировки в дипломную работу

Тема: Методы оценки зданий и сооружений в рыночных условиях

файл "Отчет Домодедово" поможет, там есть расчеты и таблицы для это дипломной работы, которые туда не включались.

11 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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