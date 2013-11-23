Тема:задачи координации решений локальных интеллектуальных систем управления на основе новой информационной технологии координации решений Объем - 120 стр. Срок - 1.03.14 Содержание работы должны составлять результаты теоретических исследований и разработка новых методов ...
Доработка дипломной работы
Нужно внести корректировки в дипломную работу
Тема: Методы оценки зданий и сооружений в рыночных условиях
файл "Отчет Домодедово" поможет, там есть расчеты и таблицы для это дипломной работы, которые туда не включались.
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